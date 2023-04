"Le infinite possibilità" di Giovanni Truppi nel suo nuovo disco

Milano, 28 apr. (askanews) – “Infinite possibilità per esseri finiti” è il nuovo disco di inediti di Giovanni Truppi. Il cantautore torna con un album pieno di storie, personaggi e domande.

“Di fatto sono felice che chi lo ascolta lo percepisca come storia e mi sembra un disco che funziona molto bene quando è ascoltato dall’inizio alla fine come una storia”, ha spiegato ad askanews, raccontando che al centro dell’album e dei testi che lo compongono ci sono le relazioni, “amicali e amorose, e poi tutta una serie di altre cose che mi sembra siano accomunate dal domandarsi come possiamo vivere tutti insieme”.

Un disco variegato, che mescola molti stili musicali: “Avevo molto l’idea di voler fare un disco con tante parti parlate, una specie di mare di parole nel quale potessero galleggiare isole canzoni”.

L’album è in uscita il 28 aprile per Virgin Music Las-Universal Music Italia.