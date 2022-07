Le isole Fær Øer limitano la caccia ai delfini

(Adnkronos) – Il governo delle piccole isole Fær Øer ha proposto un limite di cattura annuale di 500 delfini comuni su base provvisoria per il 2022 e il 2023. La decisione è arrivata dopo che che l'anno scorso il massacro di oltre 1.400 delfini in un solo giorno provocò non solo critiche a livello locale, ma un'ondata di sdegno in tutto il mondo.

La caccia ai delfini nelle isole dell'arcipelago dell'Atlantico settentrionale fa parte di una tradizione di quattro secoli: gli animali vengono spinti in acque poco profonde, dove vengono uccisi per la loro carne.