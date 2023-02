Le istituzioni europee a Roma per il Centro dedicato a Sassoli

Milano, 17 feb. (askanews) – “Benvenuti a Esperienza Europa. E’ un grande piacere per me potervi dare il benvenuto in questo spazio dedicato ai nostri cittadini”. Roberta Metsola e Paolo Gentiloni in nome delle istituzioni europee. I ministri Antonio Tajani e Raffaele Fitto a rappresentare il governo italiano. Tutti a Roma per la cerimonia di inaugurazione dello spazio espositivo e interattivo dell’Unione Europea, “Esperienza Europa”, nel nome di David Sassoli; al presidente dell’Eurocamera prematuramente scomparso è stata dedicata una targa.

Fra gli altri presenti anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’astronauta dell’Esa, Samantha Cristoforetti.

“Penso che a David avrebbe fatto molto piacere che in un posto così centrale in quella che di fatto era diventata la sua città ci sia uno spazio per l’Europa, che è una vetrina per i valori europei e non è solo un modo per conoscere le istituzioni europee, ma anche quei valori europei ai quali Sassoli ha dedicato la sua vita”, ha dichiarato Gentiloni.

Proprio questi valori europei, ripetono in tanti dal palco, spingono oggi l’Unione a difendere l’Ucraina dall’aggressione della Russia.

La vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, fa notare quanto sia significativo aver istituito un “avamposto di democrazia e libertà” che affaccia proprio su piazza Venezia, “in un luogo che durante il Ventennio buio del nostro Paese era destinato alla propaganda del regime”.

Per tutti, cittadini e turisti a spasso nel centro di Roma, l’invito a visitare Esperienza Europa: uno spazio multimediale per conoscere da vicino l’Unione Europea attraverso installazioni immersive e un gioco di ruolo interattivo.