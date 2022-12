Le luci della Fondazione Bocelli sull'Empire State Building

Roma, 13 dic. (askanews) - La Andrea Bocelli Foundation (ABF) ha comunicato che lunedì 12 dicembre 2022 le luci della torre dell'Empire State Building si sono colorate di blu e bianco per celebrare il programma di educazione musicale della Fondazione "ABF Voices of". Il progetto crea cori con bam...

Roma, 13 dic. (askanews) – La Andrea Bocelli Foundation (ABF) ha comunicato che lunedì 12 dicembre 2022 le luci della torre dell’Empire State Building si sono colorate di blu e bianco per celebrare il programma di educazione musicale della Fondazione “ABF Voices of”. Il progetto crea cori con bambini provenienti da aree socialmente, economicamente e culturalmente svantaggiate, implementando una metodologia che contribuisce alla crescita dei partecipanti e delle loro comunità.

Nella mattinata il Maestro Andrea Bocelli, accompagnato dai familiari – i figli Matteo e Virginia e la moglie Veronica Berti – dal Presidente della Fondazione Stefano Aversa e dal direttore del coro “Voices of Haiti” Malcolm Merriweather, ha acceso un modellino con le luci della torre dell’Empire State Building che, in serata, hanno colorato lo skyline della città di blu e bianco.

Il programma “ABF Voices of”, sviluppato dalla Fondazione con un’attenzione particolare ai bambini e ai giovani, è una naturale estensione del lavoro della Fondazione per espandere la sua missione di “empowering people and communities” e introdurre la musica come linguaggio e strumento innovativo per promuovere l’inclusione.

Uno strumento in linea con l’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il Maestro Bocelli, fondatore di ABF, ha dichiarato: “Cantare tutti insieme, in gruppo, significa imparare ad esistere fianco a fianco, in armonia, abilitando strumenti cruciali per una coesistenza pacifica, e allo stesso tempo sottolineare l’importanza fondamentale del ruolo di ciascuno in una comunità e oltre, rafforzando il nostro senso di valore”.

“ABF Voices of” è l’evoluzione del progetto pilota “Voices of Haiti” lanciato nel 2016, i cui 60 partecipanti si sono diplomati ufficialmente il 29 novembre 2022.

Il successo del progetto pilota ha portato a esibizioni in alcuni dei contesti più suggestivi, tra cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite (2016) e il Vaticano durante un’udienza con Papa Francesco (2017). Successivamente, il programma globale “ABF Voices of” è stato presentato all’Assemblea generale dell’UNESCO nel 2018, con il coro di bambini italiani e ucraini “ABF Voices of Peace – Italy” lanciato nel 2022, e “ABF Voices of Jerusalem” previsto per il 2023.