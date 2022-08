Le manifestazioni dei Rohingya a 5 anni dalle violenze in Myanmar

Milano, 25 ago. (askanews) – Centinaia di rifugiati rohingya hanno manifestato nei campi in Banlgadesh in cui vivono da anni in condizioni disperate per ricordare il quinto anniversario della loro fuga dalla offensiva militare in Myanmar. Nel 2017 scapparono circa 750mila persone della minoranza musulmana che viveva nel Paese a maggioranza buddista per sfuggire all’attacco che oggi è al centro di una inchiesta per genocidio all’Alta Corte dell’Onu.

Oggi ci sono quasi un milione di Rohingya, metà dei quali sotto i 18 anni, che vivono in baracche in vari campi nel sud-est del Bangladesh fra strade di fango e in balia delle piogge monsoniche.