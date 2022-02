Roma, 26 feb. (askanews) – Tanti gli europei scesi in piazza in questo sabato 26 febbraio per manifestare il loro sostegno all’Ucraina invasa dalla Russia. Gesto simbolico e magari impotente, ma un segno di vicinanza. In piazza anche molti ucraini che vivono all’estero. Immagini da Parigi, Barcellona, Strasburgo, Cipro, Ankara, Ginevra.