Le migliori “slimate” dei Kids’ Choice Awards 2022

Roma, 11 apr. (askanews) – Come da tradizione la notte dei Kids’ Choice Awards è stata piena di sorprese e di slime. Lo show, presentato dall’attrice Miranda Cosgrove e dalla superstar della NFL Rob Gronkowski, ha visto alternarsi sul palco numerosi ospiti come Kid Cudi, vincitore del Grammy Award e Jack Harlow, il rapper più nominato ai Grammy Award, nonché uno degli artisti più in voga della musica attuale. Anche lui, come molti altri, da Dwayne Johnson a Charlie Puth, è stato vittima del terribile liquido verde; ci sono state 100 epiche “slimate”.

Tra le star presenti, Olivia Rodrigo, Gabrielle Union, Heidi Klum, Terry Crews, Sofia Vergara, Chloe x Halle, Charlie Puth, Chance the Rapper, Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio, Jace Norman, MrBeast, Joshua Bassett, Brie Bella, Nikki Bella, Jordan Fisher, Sabrina Carpenter, Sofia Carson, Josh Peck, Simon Cowell, Howie Mandel, Isla Fisher, Peyton List, Xavier Woods, Ralph Macchio, Unspeakable e Karl Jacobs.

Per le categorie italiane hanno trionfato: Alessia Lanza come Social Star Preferita, aka7EVEN Cantante Italiano Preferito e Mattia Stanga Star Comica Italiana Preferita.

In Italia i Kids’ Choice Awards andranno in onda da mercoledì 13 aprile alle 20 in anteprima su Sky on demand, venerdì 15 alle 20su Nickelodeon, Sky 605, e sabato 16 aprile alle 20 su Super!,canale 47 del DTT e di tivusat e sul 625 di Sky.