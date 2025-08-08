Le miniere di terre rare in Myanmar causano inquinamento nei fiumi della Thailandia

Le recenti immagini satellitari hanno svelato un inquietante segreto: ben 26 miniere si trovano in un’area controllata dai ribelli in Myanmar, non lontano dalla Cina, e altre due miniere sono situate vicino alla Thailandia. Queste attività estrattive non solo sollevano interrogativi etici, ma stanno anche causando un grave inquinamento delle acque in Thailandia, in particolare nel fiume Mekong, dove le analisi hanno evidenziato livelli tossici di metalli pesanti.

Ma cosa significa tutto questo per le comunità locali e per l’ambiente?<\/p>

Un aumento allarmante dell’estrazione mineraria

Bangkok, Thailandia – La crescente estrazione di terre rare in Myanmar, nelle zone controllate dai ribelli, sta alimentando impianti di lavorazione cinesi e contribuendo a un inquinamento devastante nelle acque thailandesi. Questi minerali, essenziali per la produzione di turbine eoliche e sistemi missilistici avanzati, hanno portato a livelli tossici di arsenico e piombo nel fiume Mekong e nei suoi affluenti. Ti sei mai chiesto quali potrebbero essere le conseguenze per l’ecosistema e per la salute umana?<\/p>

Le autorità tailandesi hanno lanciato allerta ai residenti, sconsigliando di entrare in contatto con le acque contaminate, dopo che le analisi hanno mostrato concentrazioni di arsenico e piombo ben oltre i limiti considerati sicuri dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I residenti locali vivono con la paura per la salute delle loro coltivazioni e dei loro animali, ma anche per la loro stessa incolumità.<\/p>

“Dall’inizio delle operazioni minerarie, non ci sono protezioni per la popolazione locale,” ha dichiarato Sai Hor Hseng, portavoce della Shan Human Rights Foundation. “Non si preoccupano delle conseguenze ambientali,” ha aggiunto, riferendosi a chi vive a valle delle miniere in Thailandia. Ma perché l’attenzione su questo problema è così limitata?<\/p>

Proteste e preoccupazioni locali

Nel mese di giugno, circa 1.500 persone hanno manifestato nella provincia di Chiang Rai, chiedendo al governo tailandese e alla Cina di intervenire per fermare l’inquinamento delle loro acque. Una strana tinta arancio-gialla nel fiume Kok, un affluente del Mekong, ha allertato i residenti prima dell’inizio della stagione delle piogge a maggio. E le analisi successive hanno confermato livelli allarmanti di arsenico e piombo. Cosa succederà se la situazione non cambia?<\/p>

“Questo deve essere risolto immediatamente; non possiamo aspettare che la prossima generazione ne paghi le conseguenze,” ha affermato Pianporn Deetes, direttrice della campagna per il Sud-est asiatico di International Rivers. Gli agricoltori della zona, che utilizzano l’acqua di questi fiumi per irrigare le loro risaie, temono per il futuro delle loro coltivazioni. Le autorità tailandesi riconoscono l’inquinamento dei fiumi come conseguenza delle attività minerarie in Myanmar, ma non hanno fornito dettagli specifici sulle fonti di contaminazione. Intanto, attivisti e gruppi per i diritti umani avvertono che i siti minerari sono situati in aree controllate dall’Esercito dello Stato di Wa, un gruppo ribelle armato che gestisce due enclavi semi-autonome. Non è una situazione facile da affrontare, vero?<\/p>

Le conseguenze ambientali delle miniere di terre rare

L’estrazione di terre rare in Myanmar sta attirando sempre più attenzione, con rapporti che mettono in luce l’impatto devastante sull’ambiente e sulla salute pubblica. Le immagini satellitari mostrano un’espansione rapida delle miniere negli ultimi anni, e la contaminazione delle risorse idriche è una preoccupazione crescente. Ti sei mai chiesto quali siano le reali conseguenze di queste attività estrattive?<\/p>

“Le miniere sono posizionate vicino ai fiumi a causa della grande quantità d’acqua necessaria per estrarre i minerali. Senza adeguate misure di contenimento, il rischio di inquinamento è alto,” ha dichiarato Patrick Meehan, docente dell’Università di Manchester. La sua ricerca ha evidenziato come le acque contaminate vengano spesso reimmessi nei corsi d’acqua, aggravando ulteriormente la situazione. Secondo un rapporto del 2024 di Global Witness, i danni ambientali causati dall’estrazione mineraria in Kachin, un’altra regione del Myanmar, sono stati devastanti. La preoccupazione è che la provincia di Shan e le aree circostanti possano subire la stessa sorte, soprattutto con l’aumento della domanda globale di minerali rari. Chi dovrà pagare il prezzo di queste scelte?<\/p>

“C’è una lunga storia di estrazione di terre rare che ha causato gravi danni ambientali e implicazioni per la salute a lungo termine per le comunità,” ha concluso Ben Hardman, direttore legale per il Mekong di EarthRights International. “Ciò che è accaduto in Cina e ora in Kachin sta per ripetersi in Shan, se non ci saranno cambiamenti significativi.” È ora di agire, prima che sia troppo tardi!<\/p>