Le modelle ricordano Valentino: ci diceva "mai senza rossetto"

Roma, 23 gen. (askanews) – Tante modelle che hanno sfilato sulle sue passerelle hanno voluto essere presenti ai funerali di Valentino. C’è chi lo ricorda “spiritosissimo”, chi ne sottolinea la precisione “ci sgridava se non eravamo in ordine, pettinate”.

Fra loro Bianca Brandolini D’Adda: “Mi diceva sempre: per favore non uscire mai di casa senza rossetto”, ha detto prima di entrare in chiesa, alla Basilica di Santa Maria

degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma, per le esequie del grande stilista.