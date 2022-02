Le multe per gli over 50 non vaccinati arriveranno da oggi 1 Febbraio?

Da oggi entrano in vigore le multe per oltre 1,5 milioni di ultracinquantenni non vaccinati. Tuttavia, l'arrivo della sanzione non sarà celere

Da oggi – 1 Febbraio 2022 – entrano in vigore le multe per gli over 50 che non si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria contro il Covid. In particolare, per questa categoria di persone – oltre 1,5 milioni di over 50 – è prevista una sanzione una tantum di Euro 100, come deliberato dal Decreto che ha imposto l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni.

Tuttavia, l’arrivo della sanzione non sarà celere: vediamone più da vicino il motivo.

Multe per gli over 50 non vaccinati: il primo step

Innanzitutto, il Ministero della Salute – da oggi – predisporrà una lista che conterrà tutti coloro che non risultano in regola con l’obbligo vaccinale contro il Covid. Tale elenco sarà inviato dal Ministero della Salute all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Multe per gli over 50 non vaccinati: il secondo step

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione predisporrà una Comunicazione preventiva . Tale comunicazione avviserà il contribuente che potrebbe essere multato.

Multe per gli over 50 non vaccinati: la procedura per le eventuali contestazioni

Il cittadino avrà 10 giorni per effettuare la contestazione della Comunicazione preventiva. A tal proposito, si segnala che la contestazione andrà inviata sia all’ASL che all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e bisognerà allegare eventuali certificati di esenzione dall’obbligo vaccinale.

Successivamente, l’ASL ha un termine perentorio di 10 giorni per effettuare la verifica sulla veridicità o meno delle certificazioni presentate – anche in base ad un eventuale contraddittorio con l’interessato – ed eventualmente comunicherà all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la fondatezza delle certificazioni presentate.

Infine, se l’ASL non risponderà o non confermerà l’esenzione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione notificherà al contribuente – entro i 180 giorni successivi – un avviso di addebito.

Tuttavia, se il contribuente volesse presentare opposizione all’avviso di addebito dovrà rivolgersi al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso.