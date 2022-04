Le novità del Superbonus 110: cessioni smart e proroga per le villette

Dalle difficoltà nella cessione del credito dovute e norme più restrittive ai prezzo delle materie prime: cosa spinge alle novità del Superbonus 110

Le ultime novità del Superbonus 110 riguardano le cessioni smart ed una proroga per le villette, le cosiddette “case autonome”: dalla Camera infatti arriva una richiesta precisa di modificare le regole attuali sul 30% dei lavori. Che significa? Che con larga maggioranza Montecitorio spinge per superare la regola vigente, quella per cui entro il 30 giugno prossimo risulti effettuato e saldato almeno il 30% dei lavori, tutto questo con la fine delle opere ed il saldo fissati entro il 31 dicembre.

Le ultime novità del Superbonus 110

Il dato è che ci sono problemi con questi termini e sono problemi che non sono i contribuenti a creare. Le materie prime costano di più, le imprese sono difficilmente reperibili e spesso spostano manodopera su cantieri più grandi, poi la difficoltà per ottenere lo sconto in fattura e/o la cessione del credito sono solo alcuni dei fattori che frenano la procedura. In particolare sulla cessione le norme più restrittive varate via via dal governo hanno quasi paralizzato i lavori.

Un decreto di ricezione delle nuove regole

Ecco perché il Parlamento chiede non solo lo spostamento dei termini ma anche più chiarezza. Su cosa? Sul fatto che il 30% vada calcolato sul complesso delle opere in programma, non più sui singoli lavori. Le richieste e le modifiche saranno oggetto del decreto con cui il Governo recepirà le indicazioni parlamentari.