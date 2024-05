Le novità di Pallini al Roma Bar Show

Roma, 13 mag. (askanews) – Quarta edizione del Roma Bar Show. Quello che è diventato uno dei più importanti tra gli eventi del calendario internazionale torna protagonista al Palazzo dei Congressi dell’Eur il 13 e il 14 maggio, trasformando la città di Roma nell’unica vera Capitale dell’hospitality e della mixology. Tra i vari stand ecco il noto marchio Pallini, la più antica distilleria romana, a presentare le novità. Abbiamo Micaela Pallini, Amministratore delegato di Pallini e presidente di Federvini:

“Diverse novità, direi in primis la collaborazione con GinArte, un gin toscano d’eccellenza e con cui abbiamo instaurato un rapporto di grande collaborazione con la proprietà, la famiglia Cavalli. Il prodotto va molto bene ed è molto conosciuto nel panorama italiano. Per quanto riguarda il nostro portafoglio oggi presentiamo il nuovo packaging del bitter e dell’aperitivo, inoltre ripresentiamo la nostra gamma”.

Risultati importanti nel 2023 con l’azienda che continua a crescere sia in termini di fatturato che di espansione globale. Uno sguardo poi a quello che sarà il futuro. Ha così concluso Micaela Pallini, Amministratore delegato di Pallini e presidente di Federvini:

“Il 2023 si è concluso molto bene come fatturato, con una crescita del 17%, abbiamo superato oltre i 21 milioni di euro. Abbiamo quasi raddoppiato il fatturato rispetto al 2019. Siamo soddisfatti, abbiamo acquisito il marchio Formidabile nel 2022 ed abbiamo spinto in comunicazione. Nel 2024 vogliamo continuare sullo stesso andamento. Noi siamo sempre in cerca di altri marchi da acquisire, stiamo crescendo all’estero come ad esempio la Polonia che ci sta dando importanti risultati”.

L’azienda oggi è presente nei cocktail bar, nella ristorazione e nelle enoteche di tutto il mondo con un’offerta di oltre 100 prodotti che comprende sciroppi, amari, una gamma di bagne per pasticceria professionale e domestica, liquori e distillati.