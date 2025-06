Le nozze di Bezos; i veneziani divisi fra irritazione e convenienza

Venezia, 26 giu. (askanews) – Bezos sì, Bezos no: i veneziani si spaccano davanti alle lussuosissime nozze del patron di Amazon con Lauren Sanchez nella Serenissima, tre giorni di feste con 200 invitati.

Carlo Agostini è un dipendente del Teatro La Fenice ma vive a Padova: “Un evento come altri che attira persone che spendono, poi bisogna vedere come la città reimpiega queste entrate”.

Chiara Trabuio, studente universitaria che risiede a Mestre: “Va bene perché porta soldi ma va contro la natura e la cultura della città”.

Ma per Samuel Silvestri, negoziante, bisogna guardare il lato positivo: “L’over turismo deriva dai turisti mangia e fuggi, che vengono per un giorno, con lo zaino sulle spalle e portandosi dietro il pranzo e contribuiscono molto poco. Questo è il turismo che andrebbe limitato non quello che trasforma Venezia in una piccola Montecarlo. L’immagine è anche influenzata da queste cose”.