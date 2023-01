Le nozze rock dei Maneskin, Victoria ed Ethan vestiti da sposa

Roma, 20 gen. (askanews) – I Maneskin non smettono di stupire e provocare, e in occasione del lancio del loro nuovo album Rush hanno celebrato il loro “matrimonio musicale”. Nozze ovviamente rock per la band romana organizzate da Spotify a Palazzo Brancaccio a Roma. Tutti e quattro i membri, Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, si sono simbolicamente uniti promettendo eterna fedeltà l’uno all’altro, mentre la band continua a conquistare il mondo e a raggiungere nuove, traguardi.

Maestro di Cerimonie Alessandro Michele, tanti ospiti vip come Baz Luhrmann, Machine Gun Kelly, Paolo Sorrentino, Sabrina Impacciatore, Floria Sigismondi, Paulo Dybala, Fedez e Oriana Sabatini, Manuel Agnelli.

Gli ultimi anni per i Maneskin sono stati a dir poco impetuosi e frenetici: irrompono sulla scena nel 2016 e portano il rock italiano sulla bocca di tutti. Oltre ai vari riconoscimenti che il gruppo ha ricevuto nel corso degli anni, quest’anno la band è stata nominata per la categoria Best New Artist ai Grammy Awards.

Grazie all’affiatamento e alle amicizie che costituiscono il cuore della band, i M neskin hanno superato ogni ostacolo e continuano a conquistare il mondo con il loro rock unico.