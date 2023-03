Le nuove etichette anti-spreco sui cibi per "eludere" la scadenza

Potrebbero essere in arrivo a breve le nuove etichette anti-spreco sui cibi per “eludere” la scadenza degli alimenti. Da quanto si apprende in questi giorni si dovrebbe passare dalla dicitura canonica “consumarsi preferibilmente entro… “ ad una formula più permissiva. Quale? “Spesso buono oltre…”. E il motivo di una scelta così apparentemente “temeraria” da un punto di vista della salute?

La lotta agli sprechi alimentati. Noi avevano le nostre abitudini ma Bruxelles pare ce le voglia cambiare ancora: siamo abituati a leggere le etichette dei cibi con la classica dicitura “Da consumarsi entro…”: ora però le cose potrebbero cambiare. La frase, infatti, potrebbe cambiare nel giro di poco tempo in “Spesso buono oltre…”. Lo scopo della nuova etichette servirà infatti a “prolungare” la vita degli alimenti.

Come ti frego la scadenza sui cibi

In questo modo si potrà dare “scacco matto” al concetto di “scadenza”. Il cambio è presente all’interno di una bozza su cui sta lavorando l’Unione Europea per “ridurre lo spreco alimentare”. I numero dello stesso fanno paura: parliamo di 57 milioni di tonnellate di rifiuti europei, 127 chili per abitante, che vengono prodotti ogni anno. E i costi? Stellari: 130 miliardi di euro.