Le nuove funzionalità dell’App SuperEnalotto

Vi raccontiamo qualcosa in più sul perché, con gli aggiornamenti introdotti nell’applicazione, SuperEnalotto diventa un gioco ancora più coinvolgente.

SuperEnalotto è un gioco molto popolare in Italia, diffusosi in maniera capillare tra i giocatori fin da quando nel 1997 ha preso il posto dell’Enalotto.

Oltre che nelle ricevitorie sotto casa e sui siti autorizzati, è possibile divertirsi alla lotteria scaricando l’App SuperEnalotto direttamente dalla pagina del sito ufficiale superenalotto.it.

L’app di SuperEnalotto è stata recentemente al centro di un’importante innovazione digitale, realizzata in seguito all’ascolto delle richieste dei tanti affezionati al gioco della sestina.

Particolarmente intrigante la nuova veste grafica, che vede l’integrazione di un’interfaccia accattivante e funzionale per una navigazione più chiara e intuitiva e in grado di assicurare una maggiore fruibilità dai dispositivi mobile, sia smartphone che tablet.

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa in più sul perché, con gli aggiornamenti introdotti nell’applicazione, SuperEnalotto diventa un gioco ancora più coinvolgente.

Come si gioca al SuperEnalotto

Il funzionamento del gioco è noto a tutti: basta scegliere 6 numeri compresi tra 1 e 90 per tentare la fortuna. Questi possono essere selezionati sia compilando la schedina, sia affidandosi a scelte casuali come le giocate Quick Pick, le schedine Precompilate o Sistemistiche.

È possibile anche aggiungere l’opzione SuperStar, da abbinare alla giocata in modo da aumentare le probabilità di vincita e riuscire a moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte, vincendo anche se si fa 1 o 0. Le categorie di vincita con cui ci si può divertire attraverso il numero aggiuntivo SuperStar sono 8 e ad ognuna corrispondono dei premi in denaro.

La nuova veste grafica dell’app

SuperEnalotto è un gioco che è fruibile attraverso diversi canali di gioco, come abbiamo avuto modo di accennare all’inizio. L’App è uno dei più innovativi, grazie alle diverse funzioni che mette a disposizione. Proprio per quanto riguarda l’aspetto grafico, si tratta di un aggiornamento che è stato pensato per garantire una navigazione ancora più semplice e intuitiva. In primo piano si possono trovare le sezioni più importanti per i giocatori, così da rendere le informazioni più accessibili e a portata di un clic. Tra le sezioni principali troviamo quella dedicata all’ultima estrazione del concorso e un’area che permette di verificare la propria giocata.

Con il recente aggiornamento dell’App è stata aggiunta anche una nuova funzionalità, che ha un nome che rende chiaro a tutti subito cosa ci consentirà di fare. La nuova funzione si chiama “Gioca in Ricevitoria” e ne parliamo più approfonditamente nel prossimo paragrafo.

La funzionalità del “Gioca in Ricevitoria”

La nuova funzionalità dell’App di SuperEnalotto, “Gioca in Ricevitoria”, si trova in primo piano sulla home dell’applicazione. Consente di preparare la schedina direttamente dal proprio smartphone, salvarla in memoria grazie alla generazione di un codice a barre, per poi effettuare il pagamento presso il Punto di Vendita preferito.

Una soluzione che va verso una modalità di gioco omnicanale che vuole essere in grado di migliorare l’esperienza sia online sia in ricevitoria. In questo modo risulta possibile, per tutti gli appassionati del SuperEnalotto, non solo divertirsi ancora di più, prendendosi tutto il tempo necessario alla scelta dei numeri e alla creazione della propria schedina, ma anche essere più attenti al pianeta. Con la funzione “Gioca in Ricevitoria”, infatti, si riduce lo spreco di carta e l’esperienza di gioco è più divertente ed ecosostenibile.