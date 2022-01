Le nuove offese fra Ricciarelli e Lulù e le accuse di bodyshaming alla principessa

Soprano e principessa ormai ai ferri cortissimi nella casa del Gf Vip: le nuove offese fra Ricciarelli e Lulù e le gravi contro accuse di bodyshaming

Le nuove offese fra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè fanno il paio con le accuse di bodyshaming che la cantante ha rivolto alla principessa: l’impressione è che la discussa concorrente in predicato di squalifica, convocata nella puntata del 7 gennaio da Alfonso Signorini in confessionale e “allontanata” nelle sue uscite perfino dagli sponsor del Gf Vip abbia cambiato strategia, fatto squadra e deciso di contrattaccare.

Della serie “io sono accusata di razzismo ed omofobia? Bene, sul piatto della bilancia metto il bodyshaming”.

Ricciarelli e Lulù ormai incompatibili: ora partono anche le contro accuse di bodyshaming

Il dato è che fra le due non c’è pace alcuna. Il gruppo dei vipponi è diviso all’interno e compatto fra quelli già usciti. Fra questi ultimi fa fede Instagram, dove la Pellegrino aveva promesso battaglia. All’interno le principesse e Miriana Trevisan “chiedono la testa” della Ricciarelli e lei fa massa critica con Soleil Sorge e Manila Nazzaro.

E a loro ha parlato degli attacchi ricevuti da Lulù.

Le accuse di bodyshaming e il duello Ricciarelli-Lulù: da “così ingrassi” a “fossi in te mi sparerei”

Quali? La frase “mangia così ingrassi” ma consestualizzata ad un momento particolare. Durante la lite famosa Katia aveva preso un pezzo di carne e con fare aggressivo aveva detto a Lulù “tieni mangia questa” e la ragazza le ha risposto: “Io devo mangiare la carne? Magnatela te così ingrassi, che tanto hai sempre fame”.

Questo pare per sentirsi rispondere ”se fossi in te io mi sparerei”. E la Riciarelli ha spiegato: “Ha detto che sono una strega come quella di Biancaneve”.

Dalle frasi razziste alla Strega di Biancaneve: fra Ricciarelli e Lulù è ormai guerra aperta

“A me dice? Che cattiveria e poi ne ha detta un’altra sul mio corpo. Quella ieri mi ha detto ‘mangia così ti ingrassi ancora’. Ci rendiamo conto? Io volevo quasi dirlo ‘ah se fossi come te mi sparerei subito fidati’.

Cosa vuole da me lei? A dire la verità io sono felice della mia faccia, del mio corpo, di come sono fatta. Sono fiera dei miei occhi e della mia intelligenza, non invidio nulla a nessuno e figurati a lei”.