Il governo aveva detto che non c'erano stati acquisti da parte di Mosca, ecco le parole agghiaccianti del leader: "I nostri droni portano onore all'Iran"

Le parole agghiaccianti del leader e guida suprema Ali Khamenei scuotono il mondo: “I nostri droni portano onore all’Iran“. L’uomo di punta del paese islamico loda le prestazioni degli strumenti di morte e smentisce di fatto le smentite del suo governo in ordine all’invio di quei droni a Vladimir Putin per la guerra della Russia all’Ucraina.

Ha detto Ali Khamenei: “Pochi anni fa, quando immagini di missili avanzati e droni furono pubblicate, dicevano che erano modificate con photoshop”.

E ancora: “Ora dicono che i droni iraniani sono pericolosi e chiedono perché li vendiamo a questo o a quello”. Poi la terribile chiosa-ammissione: “Queste imprese sono state compiute dalle élite iraniane, portano onore al nostro Paese“. Tutto questo Khamenei lo ha scritto sul suo account twitter in riferimento alle critiche dell’Occidente e di Kiev all’Iran per l’utilizzo di droni iraniani da parte della Russia nel conflitto in Ucraina.

Le parole del ministro degli Esteri

Solo pochi giorni fa invece il ministro degli esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, aveva smentito le accuse che arrivavano all’Iran, sostenendo in un comunicato che “la Repubblica Islamica non ha venduto e non venderà armi da usare nella guerra in Ucraina. Noi crediamo che armare una parte della crisi prolungherà la guerra”.