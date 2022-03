Le parole della madre di Matteo Pietrosanti: “Parlano tutti di te, trovo le tue foto su ogni sito e penso che non era questo il modo di diventare famoso”

Le parole della madre di Matteo Pietrosanti sono come macigni per chi le legge sui social network: “Parlano tutti di te”. In quelle parole c’è tutto l’immenso dolore della signora Francesca per la scomparsa del figlio durante un allenamento di calcio.

Il 15enne era morto giovedì pomeriggio mentre si allenava sul campo di calcio di Priverno, in provincia di Latina. Il giovane stava effettuando l’allenamento assieme ai suoi compagni di squadra ed un malore improvviso lo aveva stroncato proprio sotto gli occhi di mamma Francesca.

Le strazianti parole della madre di Matteo Pietrosanti

E sua madre, in uno straziante post su Facebook, ha voluto ricordare il suo Matteo. E lo ha fatto così: “Parlano tutti di te.

Su tutti i siti, su tutti i social trovo le tue foto e penso che non era questo il modo di diventare famoso. Il tuo sogno era diventare portiere professionista, il mio portierone”. E ancora: “Volevi diventare portiere della nazionale e della Roma. Mi dicevi ‘mamma che dici mi verrà a vedere qualcuno alla partita? Qualche osservatore?’. Ti rispondevo ma certo figlio mio”.

“Volato troppo in alto per scendere da me”

Poi l’orrore di quel che è successo: “E invece non hai dato tempo a nessuno di vederti: primi in classifica, tutti in squadra che ti portavano in gloria, i tuoi compagni che ti amavano. Il destino crudele ti ha portato via. Via da me, dalla tua mamma. Ora sei volato troppo in alto per non riscendere più”. E la lacerante chiosa: “Oggi anche il cielo ha pianto per te. La Semprevisa è innevata, tutta per te.

Ieri sera ti sei addormentato tra le mie braccia, al caldo del petto di mamma, mamma ti ha scaldato fino all’ultimo battito mentre ti cantavo la ninna nanna”.