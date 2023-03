Le parole della mamma di Livio, 16enne suicida per bullismo: "Ascoltate i vostri figli"

La mamma di Livio Cinetto, 16enne suicida per bullismo, ha parlato di come ci sia ancora troppa negligenza a riguardo da parte delle istituzioni.

La storia di Livio Cinetto

Livio Cinetto aveva solo 16 anni quando, il 3 giugno del 2012, scelse di togliersi la vita. Non ne poteva più dei continui attacchi da parte di giovani e spietati bulli che non lo accettavano, adolescenti come lui, tutti studenti dell’Istituto “Calabrese-Levi” di San Floriano, in provincia di Verona.

Livio, un ragazzino con qualche chilo più, era sbeffeggiato perché intellettuale, lettore accanito, che portava nella cartella l’ultimo numero della rivista Focus. E per questo motivo è stato preso di mira dai bulli, che lo hanno portato al suicidio.

Le parole della famiglia

Più volte la madre della vittima, Roberta Mazzi, ha provato a gettare luce sul suo dramma personale e quello del marito Stefano:

«Serve fare un passo indietro, ascoltare, capire, ripristinare la collaborazione tra famiglia, scuola e istituzioni. Rimettere il coperchio ad un vaso di Pandora, pieno di incomunicabilità, che abbiamo, forse senza consapevolezza, scoperchiato».

Inoltre, secondo la signora Mazzi oggi i ragazzi vanno ascoltati. È necessario dare loro il senso dell’impegno e del confronto.

La critica alle istituzioni

«Si parla, magari c’è interesse ma poi, nel concreto, nulla avviene. Eppure forse basterebbe tenerli attivi, farli incontrare e parlare, questi nostri ragazzi… […] Ascoltate, parlate, lavorate sulla persona. Non conta quante ore di lavoro possiate avere alle spalle».

Questa la critica di mamma Roberta mossa alle istituzioni e ad un sistema che non tutela i ragazzi che soffrono di bullismo.