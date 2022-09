Le parole di Biden sul voto in Italia e l'imbarazzo di Blinken, intanto Meloni fa un augurio simile ma a parti invertita al leader spagnolo di Vox

Le parole di Joe Biden sul voto in Italia e l’imbarazzo di Antony Blinken per quella frase un po’ “scappata”, un po’ equivocata sono il tema di questa ore, tema che unisce la politica italiana e quella estera. Ma cosa aveva detto Biden? Ad una convention elettorale il presidente Usa aveva lanciato un monito cupo ai dem sulle elezioni nostrane spiegano che non devono “essere troppo “ottimisti, visto cosa è successo in Italia?”.

Insomma, neanche due giorni dopo che il Segretario di Stato Usa Antony Blinken si era detto pronto a collaborare con il nuovo governo il capo della Casa Bianca quel governo lo aveva definito indirettamente una sorta di “conseguenza da evitare”. In realtà e un po’ goffamente Biden stava “solo” mettendo in guardia i dem Usa contro i repubblicani con le elezioni di mid-term all’orizzonte, cioè parlava da politico e non da vertice istituzionale.

L’augurio di Meloni ad Abascal

Sta di fatto che Giorgia Meloni dal canto suo spera che la vittoria del centrodestra in Italia “faccia da apripista” anche per altri Paesi europei. Su Twitter la Meloni ha scritto al leader di Vox Santiago Abascal: “Speriamo che la Spagna vada a destra“.