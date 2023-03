Le parole di Serracchiani per Schlein all'assemblea del Pd: "Un nuovo inizio"

Cutro "disastro politico per Meloni", ecco le parole di Serracchiani per Elly Schlein all'assemblea del Pd: "Un nuovo inizio"

Le parole di Debora Serracchiani per Elly Schlein all’assemblea del Pd partono dal mantra della segretaria: “Un nuovo inizio”. La dem ha detto senza mezzi termini che la segretaria rappresenta il superamento delle correnti e la capogruppo della Camera uscente ha parlato di un “nuovo inizio”. Ha detto Serracchiani rispondendo alla domande dei giornalisti: “Penso che il nuovo inizio inizi proprio dal fatto che non ci siano le correnti“.

Le parole di Serracchiani per Schlein

E alla domanda su come si possa fare nel concreto senza le stesse la Serracchiani ha risposto: “Concretamente ognuno fa il proprio dovere all’interno di un partito nel quale ovviamente ha il dovere di dire quello che pensa ma anche il compito gravoso di tenere insieme un’opposizione che non è soltanto il partito Democratico ma anche più larga“.

I fatti di Cutro disastro politico per Meloni

E ancora: “Quindi credo che questa scossa sia utile, un nuovo inizio”. La domanda finale è stata sul fatto che Elly Schlein, “donna radicale”, sia quello che ci vuole per andare contro la destra di Giorgia Meloni che “non è moderata”. Ha chiosato la Serracchiani: “Quello che è successo negli ultimi giorni mi ha sorpresa, io credo che la vicenda di Cutro sia per la Meloni non solo un disastro comunicativo ma anche un disastro politico“.