Il colonnello dell’Aeronautica Militare italiana Guido Guidi racconta in un’intervista per ‘Fanpage.it’ che cosa accadrà nel mese di Maggio nel nostro Paese dal punto di vista delle previsioni del meteo. L’estate arriverà un mese in anticipo o dovremo ancora aspettare per il caldo?

Previsioni meteo, cosa accadrà a Maggio? Nessuna estate anticipata

Secondo Guidi a Maggio e in particolare nei prossimi giorni non vivremo nessun rialzo delle temperature in Italia, anzi, è bene aspettarsi qualche giorno di pioggia. Il colonnello ha specificato che le piogge attese non saranno particolarmente intense, ma saranno diffuse su diverse aree dello Stivale. “Le previsioni di Maggio sembrano delineare uno scenario per cui il connubio pioggia-fresco sarà il comune denominatore di questo mese, al di là di una ripresa che potrebbe arrivare forse nell’ultima settimana.”

Attenzione alle temperature: siamo sotto la media

Anche per quanto riguarda le temperature, ci troviamo di fronte ad uno scenario forse inaspettato. Già questa settimana, infatti, in quasi tutta Italia le temperature sono leggermente sotto media. “Certo, non fa freddo” – dice Guidi – “Ma nemmeno caldo. Siamo attorno sui 21 o 22 gradi, e per tutta la settimana e l’inizio della prossima sarà così. Si potrà scendere anche attorno ai 18 gradi. Se queste rimangono le prevsioni non ci sarà alcun anticipo dell’estate.”