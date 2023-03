Le previsioni meteo per l'Italia: con la primavera ritorna l’anticiclone

Addio al piccolo vortice di inizio settimana e previsioni meteo per l'Italia che dicono che con la primavera ritorna l’anticiclone

Le previsioni meteo a breve termine per l’Italia dicono che con la primavera ritorna l’anticiclone ma che lo scenario è ancora molto mutevole. Le Le aree depressionarie che hanno attraversato il paese oggi stanno lasciando il posto al sole ma faranno sentire ancora qualche effetto al Sud. Si tratta di un non gigantesco vortice ciclonico che sta procedendo di pari passo con una perturbazione che è la responsabile di un avvio di settimana dal meteo non proprio mite e stabile.

Con la primavera ritorna l’anticiclone

Ecco, questa instabilità, con un carico di piogge e temporali, sta facendo cardine soprattutto al Centro, fra Lazio, Abruzzo e Molise, e tenderà poi a sfilare verso il Sud. Lì i fenomeni insisteranno ancora domani, martedì 21 marzo. Dal canto loro le temperature, pur in calo momentaneo per nubi e fenomeni, si mantengono sopra la media. E dopo la perturbazione tornerà con connotazione marcata l’anticiclone che comporterà meteo quasi ovunque soleggiato fin da mercoledì.

Ci sarà bel tempo per diversi giorni

Secondo le previsioni inoltre il bel tempo sembra “intenzionato a protrarsi per diversi giorni”. Faranno eccezione soltanto le regioni del Nord che invece potrebbero risentire marginalmente del passaggio delle code dei fronti atlantici fino a generare qualche pioggia nella giornata di venerdì.