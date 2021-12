Le prime immagini del nuovo videogioco di Wonder Woman

Milano, 15 dic. (askanews) – Dai fumetti, alla saga cinematografica, al videogioco. Warner Bros. Games ha annunciato il nuovo open world in terza persona con protagonista Wonder Woman. Sviluppato da Monolith Productions, il gioco single player offrirà una storia originale ambientata nell’universo DC, che darà ai giocatori la possibilità di vestire i panni di Diana di Themyscira e di combattere per riunire la sua famiglia di amazzoni con la gente del mondo moderno.