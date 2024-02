Le prime pagine britanniche invase dalla notizia che Carlo III ha un tumore

Roma, 6 feb. (askanews) – Le immagini delle prime pagine britanniche oggi danno il senso dello shock che ha pervaso il Regno Unito all’annuncio che re Carlo III soffre di un tumore. Il re al momento ha rinunciato agli impegni pubblici e si sta curando, ma Buckingham Palace assicura che continua a lavorare e potrebbe anche continuare i suoi incontri settimanali con il primo ministro Rishi Sunak. I suoi impegni sono stati assunti in parte dal principe ereditario William, in parte dalla regina Camilla, in parte da altri membri della famiglia reale.

Carlo III ha 75 anni. Non è passato neanche un anno (era il 6 maggio 2023) da quando è stato incoronato ufficialmente all’abbazia di Westminster; era diventato re l’8 settembre 2022, alla morte della madre, la regina Elisabetta II. In molti avevano paragonato la sua storia a quella di Edoardo VII, che salì al trono solo dopo lo sterminato regno della madre Vittoria; Edoardo aveva 60 anni e regnò per altri nove anni fino al 1910.

Non si sa di che tipo di tumore soffra Carlo; si sa invece che era entrato alla The London Clinic per un’operazione per la prostata ingrossata, e ne era uscito dopo tre giorni. Tutto sembrava andato bene; ma è stato durante la procedura che è stato rilevato “qualcosa” che ha spinto a ulteriori analisi e alla scoperta della malattia. Fonti del Palazzo dicono che il tumore non è alla prostata. Ovvi gli auguri mandati al sovrano da ogni angolo del globo.