Le prime parole di Yunus: per il Bangladesh una nuova vittoria

Milano, 8 ago. (askanews) – “Oggi è un giorno glorioso per noi. Il Bangladesh ha creato un nuovo giorno di vittoria attraverso la sua rivoluzione. Dobbiamo andare avanti più forti, mantenendo questa rivoluzione davanti a noi”. Sono le prime parola di Muhammad Yunus, il premio Nobel per la pace rientrato in Bangladesh per guidare un governo provvisorio dopo le dimissioni della premier Hasina fuggita via dal paese a causa delle manifestazioni popolari contro di lei.