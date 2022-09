Le Principesse Disney in mostra a Milano con tutta la loro grinta

Milano, 23 set. (askanews) – The Walt Disney Company Italia continua a celebrare le Principesse Disney, paladine di valori e sogni cross-generazionali e questa volta lo fa attraverso un’experience totalmente immersiva, dedicata a chiunque riconosca nella nobiltà d’animo un valore.

Un evento imperdibile per celebrare le Principesse Disney e le loro intramontabili storie, nella forma più attuale e contemporanea. L’evento si propone di far scoprire come il loro immaginario, dalle più storiche come Biancaneve e Cenerentola, alle più recenti come Rapunzel e Vaiana, fino all’ultima nata come Raya e senza dimenticare le amatissime Elsa e Anna di Frozen, continuino a ispirare anche intere generazioni di artisti e designer contemporanei che fondono con maestria gli archetipi della favola con le nuove tecnologie.

“Noi Principesse Sempre Celebration” è un’esperienza che si terrà presso Wow Spazio Fumetto: 14 stanze dedicate ciascuna a una Principessa Disney oltre a diverse altre aree sempre a loro dedicate. L esibizione è accessibile gratuitamente e senza prenotazione fino a esaurimento posti, il 23 settembre dalle 15.00 alle 20.00 e il 24 e 25 settembre dalle 10.00 alle 21.00 (ultimo accesso consentito alle 20.45).

Ieri sera, all opening event, hanno partecipato diversi volti del mondo dello spettacolo e del web, tra cui: Carla Gozzi, Valentina Vignali, Julia Elle, lo chef Roberto Valbuzzi con la moglie Eleonora Laurito, Federico Chimirri (MasterChef 11), gli Youtuber Leonardo De Carli e i DinsiemE, le influencer Ludovica Olgiati, Nicky Passarella, Giulia Sara Salemi e tanti altri.