Le principesse Selassié sbarcano su Rai1: quando e i dettagli

Dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip 6 le sorelle Selassié sarebbero pronte ad approdare in uno show di Rai1.

Le sorelle Selassié tornano in tv

Reduci dall’esperienza del GF vip 6 (dove ha trionfato Jessica Selassié) le tre principesse etiopi che hanno caratterizzato la nuova edizione del reality show sarebbero state scelte tra le protagoniste di Tale e Quale Show, su Rai1.

Al momento la questione non ha ancora ricevuto conferme, ma in tanti non vedono l’ora di sapere se davvero le loro beniamine prenderanno parte al programma di Carlo Conti e chi farà parte del cast oltre a loro.

La vita dopo il Grande Fratello Vip

A un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 6 Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo – che si erano conosciuti all’interno della Casa – hanno ufficializzato la notizia della loro rottura.

Jessica Selassié intanto è al centro di continui gossip in merito alla sua presunta liaison con Barù, che però al momento non è ancora stata ufficializzata dai due ex volti del reality show.

“C’era attrazione fisica da tutte e due le parti. Noi ci sentiamo regolarmente, ci siamo visti all’inaugurazione, siamo comunque tutti e due molti impegnati, e quindi cerchiamo di vederci quando possibile”, ha dichiarato la principessa in merito al famoso enologo, e i suoi fan non vedono l’ora di sapere se tra i due ci saranno presto novità.

Barù non ha nascosto di essere attratto dalla vincitrice del GF Vip 6, ma ha anche precisato di considerarla solamente una buona amica.