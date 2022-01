Le priorità di Macron all’Ue:sovranità, Ucraina, Balcani e Africa

Strasburgo (Francia), 19 gen. (askanews) – Sovranità degli Stati europei, Ucraina, Balcani, Regno Unito e continente africano: sono tra le priorità che il presidente francese Emmanuel Macron ha elencato nel suo intervento davanti agli eurodeputati di Strasburgo, mentre la Francia assume la presidenza semestrale di turno del Consiglio Ue.

“La sovranità è una libertà, è al cuore del nostro progetto europeo, è anche una risposta alla destabilizzazione al lavoro nel nostro continente. Questo è il motivo per cui continuiamo…

(applausi) con la Germania, nel quadro del formato Normandia, a cercare una soluzione politica al conflitto in Ucraina, che rimane fonte che genera tensioni”, ha detto Macron.

Macron ha annunciato anche l’impegno a sostenere,

insieme al nuovo governo tedesco, il conferimento del diritto

d’iniziativa legislativa al Parlamento europeo, se sarà proposto

dalla Conferenza sul futuro dell’Europa, una posizione inclusa anche nel programma di coalizione del governo tedesco.

“Dobbiamo quindi, nel quadro della conferenza e dei risultati del mese di maggio prossimo, ripensare le regole in profondità per renderle più chiare e più comprensibili in modo da essere in grado di decidere più velocemente e in modo più energico, ma anche politicamente di essere sinceri nell’ambito di questa Europa, in cui i Balcani Occidentali hanno il loro posto. Dobbiamo pertanto reinventare sia le regole del funzionamento che la geografia della nostra Europa”, ha annunciato.

Macron ha poi invitato l’Europa e il Regno Unito a ritrovare un cammino di fiducia dopo la Brexit, mentre il Vecchio Continente guarda all’Africa:

“Insieme a Charles Michel e Ursula Von der Leyen, vogliamo tenere un summit a febbraio per ricostruire la nostra partnership con il continente africano. Aiuteremo anche i nostri amici africani davanti alla pandemia, 700 milioni di dosi saranno distribuite entro giugno 2022, ma dobbiamo compiere un nuovo passo nei prossimi mesi, reinventando la nuova alleanza con il continente”.