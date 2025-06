Le proteste a Los Angeles esplodono dopo le operazioni dell'ICE nel 2025

Le proteste a Los Angeles si intensificano dopo le operazioni di ICE, con la città in stato d'emergenza.

Le strade di Los Angeles sono in subbuglio. Le proteste sono esplose a seguito delle operazioni di immigrazione condotte dall’ICE, portando la città a un punto di rottura. Martedì, il sindaco Karen Bass ha imposto un coprifuoco per arginare il vandalismo e i saccheggi che hanno infiammato il centro città.

La scintilla delle proteste

Venerdì scorso, l’ICE ha lanciato una serie di raid mirati, arrestando almeno 44 persone accusate di violazioni dell’immigrazione. Tra loro, membri di bande e criminali, secondo il Dipartimento della Sicurezza Nazionale. La reazione della comunità è stata immediata. Sabato, le manifestazioni hanno preso piede, bloccando gli ingressi al Federal Building di Los Angeles, dove i detenuti venivano processati.

Intervento federale e tensioni crescenti

Il presidente Donald Trump non ha tardato a rispondere, ordinando il dispiegamento di 2.000 soldati della Guardia Nazionale a Los Angeles, senza il consenso del governatore della California, Gavin Newsom. Quest’ultimo ha definito l’azione un “abuso di potere”. Nel frattempo, il sindaco Bass ha descritto l’invio delle truppe come un tentativo deliberato di “seminare caos”.

La battaglia in corso

Nel corso della settimana, le manifestazioni sono aumentate di intensità. Mercoledì, mentre le forze dell’ordine cercavano di disperdere i manifestanti con gas lacrimogeni, il presidente Trump ha raddoppiato il numero di truppe della Guardia Nazionale, portandole a 4.000. La situazione è diventata ancora più tesa con il coinvolgimento di 700 Marines, un’azione non vista da decenni.

Scene di protesta

Le manifestazioni hanno preso vita in vari punti della città. I manifestanti hanno bloccato strade, lanciato pietre e persino dato fuoco a veicoli, mentre le autorità rispondevano con misure di controllo della folla. La situazione era così esplosiva che il Los Angeles County Sheriff ha dichiarato le riunioni “assemblaggi illegali”.

Il cuore della crisi

Il giorno successivo, i raid sono ripresi, con le forze dell’ICE che facevano retate in luoghi come Home Depot a Paramount, dove i lavoratori giornalieri sperano di trovare impiego. Qui, i manifestanti si sono scontrati con le forze di sicurezza, che hanno utilizzato gas lacrimogeni e granate assordanti per disperdere la folla.

Impatto sulla comunità

Los Angeles, con una popolazione di circa 3,8 milioni di abitanti, conta oltre 1,35 milioni di migranti. La città è considerata un rifugio per molti immigrati, con leggi che limitano la cooperazione con le forze federali. Tuttavia, la presenza dell’ICE sta creando tensioni che minacciano di infrangere quell’equilibrio.

Costi e conseguenze

Il dispiegamento delle forze federali ha un costo stimato di circa 134 milioni di dollari, un onere che peserà sulla città mentre si prepara a eventi significativi come le Olimpiadi del 2028. La risposta della comunità è forte e decisa, ma le autorità non sembrano voler recedere.

Un futuro incerto

Le manifestazioni contro l’ICE continuano a crescere, alimentate dall’ingiustizia percepita nelle operazioni di deportazione. Come si evolverà la situazione? La lotta tra le autorità locali e federali è solo all’inizio. La comunità attende risposte, ma le tensioni rimangono palpabili.