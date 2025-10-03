Le proteste giovanili in Madagascar si intensificano contro il presidente Rajoelina

La situazione in Madagascar sta vivendo un momento di crescente tensione, mentre i giovani del paese si mobilitano per chiedere le dimissioni del presidente Andry Rajoelina. Questi eventi si sono intensificati dopo che il governo è stato accusato di non garantire servizi essenziali come acqua ed energia elettrica. Con oltre 22 vittime registrate dall’inizio delle manifestazioni, il malcontento popolare è palpabile.

Venerdì scorso, la capitale Antananarivo ha visto un’affluenza significativa di manifestanti del movimento conosciuto come Gen Z, che ha lanciato un ultimatum di 24 ore al presidente per rispondere positivamente alle loro richieste. In assenza di una risposta favorevole, il movimento ha minacciato di attuare “tutte le misure necessarie” per far sentire la propria voce.

Il contesto delle proteste

I recenti eventi si inseriscono in un contesto di crisi politica e sociale. Rajoelina, che è salito al potere nel 2009 dopo un colpo di stato, ha affrontato una serie di sfide durante il suo mandato, inclusa una sconfitta alle elezioni del 2013 sotto pressione internazionale. Rientrato al potere nel 2018, ha affrontato nuove critiche per la sua gestione della crisi economica e per la mancanza di servizi fondamentali per la popolazione.

Le accuse di complotto

Il presidente ha descritto le manifestazioni come parte di un complotto orchestrato da avversari politici, affermando di essere stato avvisato che alcuni gruppi stavano progettando di sfruttare la situazione per tentare un colpo di stato. Durante un discorso sui social media, Rajoelina ha sottolineato che la sua intenzione è quella di ascoltare e trovare soluzioni, ma ha anche avvertito che ci sono forze che desiderano distruggere il paese.

Reazione del governo e situazione attuale

In risposta alle crescenti tensioni, il presidente ha deciso di sciogliere il suo governo e ha invitato al dialogo con vari gruppi sociali. La situazione è ulteriormente complicata da affermazioni da parte del governo riguardo a un attacco cibernetico su scala massiccia, che, secondo il ministro degli Esteri, sarebbe stato orchestrato da entità straniere con tecnologie avanzate.

Proteste in tutto il paese

Le manifestazioni non si limitano solo alla capitale. Città come Mahajanga, Toliara e Fianarantsoa hanno visto manifestazioni simili, segnalando una diffusione del malcontento in tutto il paese. Il movimento Gen Z ha guadagnato consensi, soprattutto tra i giovani, che rappresentano una parte significativa della popolazione malgascia, maggiormente colpita dalla povertà e dalla mancanza di opportunità.

Il Madagascar, nonostante la sua ricchezza di risorse naturali, è tra i paesi più poveri al mondo, con il 75% della popolazione che vive sotto la soglia di povertà nel 2022, come riportato dalla Banca Mondiale. Questa disparità ha alimentato le frustrazioni e le richieste di cambiamento.

Prospettive future

La situazione attuale in Madagascar è caratterizzata da una crescente incertezza. Mentre il presidente cerca di mantenere la stabilità e avviare un dialogo, i giovani e il movimento Gen Z continuano a richiedere un cambiamento reale e duraturo. La loro determinazione potrebbe segnare un punto di svolta per il paese, spingendo verso una maggiore responsabilità e una migliore governance.

Il futuro del Madagascar dipenderà dalla capacità del governo di rispondere alle legittime preoccupazioni dei cittadini, in particolare dei giovani, e dalla sua volontà di affrontare le sfide sociali ed economiche in modo efficace e inclusivo.