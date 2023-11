Roma, 24 nov. (askanews) – Sui Navigli, nel cuore della movida, per far rumore e dire no alla violenza sulle donne. Il movimento “Non una di Meno” ha organizzato a Milano una “passeggiata arrabbiata”. Le ragazze che si sono ritrovate in piazza XXIV Maggio hanno scandito slogan contro il patriarcato e per ricordare Giulia Cecchettin e le altre donne uccise: “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce” hanno detto.