Le regioni che potrebbero tornare in zona bianca dalla prossima settimana

La curva epidemiologica continua a scendere e alcune Regioni potranno finalmente tornare in zona bianca a partire dalla prossima settimana.

La curva epidemiologica continua a scendere e alcune Regioni potranno finalmente tornare in zona bianca a partire dalla prossima settimana.

Contagi e tassi di occupazione in calo

Come confermato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, la curva epidemiologica è in discesa e con essa anche il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale.

I numeri dei contagi stanno tornando alla normalità ci aspettano una primavera e un’estate piuttosto tranquille, soprattutto grazie alla campagna vaccinale.

I primi effeti però sono già visibili, visto che diverse Regioni d’Italia stanno lentamente tornando in zona bianca, nella fascia di rischio Covid minore.

Le Regioni che torneranno bianche

Grazie ai dati forniti dal portale Agenas, è possibile monitorare il tasso di occupazione degli ospedali per Regione, sia per il reparto ordinario che per la terapia intensiva.

I dati di ospedalizzazione sono in miglioramento un po’ in tutta Italia, ma per passare di fascia è necessario confermarli per 3 settimane consecutive. Ad oggi comunque, Campania, Lombardia, Provincia di Bolzano e Veneto – che sono in zona gialla – hanno numeri da zona bianca.

L’unica Regione che ha valori da zona arancione sono le Marche, mentre Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte e Valle d’Aosta – che sono in zona arancione – hanno valori da zona gialla.