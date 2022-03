Le Rich Kids contro Putin: i messaggi via social

Le Rich Kids russe si sono scagliate via social contro il presidente russo Vladimir Putin.

Le cosiddette Rich Kids, figlie degli oligarchi russi, hanno sfidato Putin via social e hanno scritto numerosi messaggi contro la guerra in Ucraina.

Le Rich Kids contro Putin

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina in tanti, tra personaggi famosi e non, si sono scagliati contro il leader del Cremlino, Vladimir Putin.

Tra questi ci sarebbero anche le cosiddette Rich Kids, ereditiere ricche e famose spesso figlie degli oligarchi russi. Tra queste anche Ksenia Sobchak, considerata la Paris Hilton della Russia (che conta ben 9,3 milioni di follower su Instagram). Figlia di Anataoly Sobchak, il primo sindaco democraticamente eletto di San Pietroburgo, la Sobhak ha postato alcune foto in cui è ritratta con la bandiera dell’Ucraina e ha scritto: “Gli interessi geopolitici globali non possono essere più importanti della vita semplice e pacifica di milioni di persone”.

A lei si è aggiunta Sofia Abramovich, la figlia del magnate Roman, che sui social ha pubblicato una storia sul suo profilo scrivendo: “La bugia più grande e di maggior successo della propaganda del Cremlino è che la maggior parte di russi sia con Putin”.

I personaggi famosi contro Putin

Nei giorni scorsi molte celebrità di fama internazionale si sono scagliate pubblicamente contro l’operato di Vladimir Putin. Tra queste vi sono state Madonna, Lady Gaga, Katy Perry e moltissime altre.

In Italia anche Al Bano Carrisi – che precedentemente è stato un sostenitore di Vladmir Putin – si è scagliato contro il presidente russo e contro la guerra da lui ingaggiata contro l’Ucraina. Come lui anche Simona Ventura, Cesare Cremonini e tanti altri vip hanno chiesto il cessate il fuoco.