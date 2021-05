Le scarpe da ginnastica della Lidl di nuovo sul mercato: prezzi da capogiro anche questa volta

Da oggi, 10 maggio, le scarpe sono tornate disponibili: ancora resse e assembramenti.

Era novembre del 2020 quando per la prima volta le scarpe del supermercato Lidl fecero capolino in Italia e in pochissimo tempo andarono a ruba, sebbene costassero anche 1000 euro. Ebbene, eccole tornare disponibili: da oggi, 10 maggio 2021, le sneakers sono di nuovo in vendita.

Lidl, le scarpe tornano in vendita

Insomma, un vero e proprio fenomeno di costume, in modo tale che chi non è riuscito ad averle mesi fa, oggi potrà comprarle. La notizia certa è stata fin da subito che pure stavolta la scarpa sarà in edizione limitata. Ciò significa che ci sarà una vera e propria corsa per averle?

In fila per le scarpe della Lidl: assembramenti e zero distanziamenti

Esattamente, come un déjà vu la coda di fronte alla Lidl a Milano era già pronta all’attacco qualche minuto prima dell’apertura del supermercato, prevista verso le 8 di questa mattina.

All’apertura delle attese porte, purtroppo l’ordine della fila è saltato ed in maniera conseguenziale anche il distaziamento. Lo stesso cesto delle scarpe è stato preso di mira e toccato da tantissime mani senza grandi attenzioni alle restrizioni anti-Covid.

E stiamo parlando di persone che vanno dalla più giovane età agli anziani: c’è chi è uscito dal punto vendita con ben 4 paia di scarpe, dicendo che un paio era per se stesso, l’altto per la moglie e i restanti per i suoi figli. Oppure ci sono ventenni che si sono messi in fila solo per divertimento: “Non avevamo nulla da fare e siamo venuti qui quasi per scherzo“.

Arrivando a tre pensionati rimasti profindamente delusi per non aver trovato il loro numero: “Ma quale Internet… Le cercavamo per noi, il prezzo era molto invitante”.

La buona notizia che è trapelata è che alle 8.15 le misure meno gettonate, che vanno dal 37 al 39 e dal 44 al 46 erano ancora ampiamente trovabili, mentre erano già sold out i numeri 40, 41, 42 e 43. In poche parole, ciò che è accaduto stamani non è paragonabile a quanto accaduto al debutto: all’epoca ricordiamo che già alle 8.05 non è rimasta quasi nessun numero.

Lidl, le scarpe tornano in edizione limitata sul mercato: prezzo e dove comprarle

Per chi si sta domandando del prezzo, le scarpe della Lidl costano 12.99 euro e si possono acquistare in uno degli oltre 680 punti vendita della catena in Italia.

Tuttavia, c’è chi le sta vendendo anche online, ovvimanete ad un prezzo maggiorato. Ciò sta accadendo soprattutto su Ebay, dove le snearkers sono state messe in vendita anche per 700 euro, puntando in particolar modo sul fatto che nei supermercati non se ne tovano più.

Completamente diverso è piuttosto il discorso in Svizzera: qui le scarpe sono tranquillamente disponibile nei supermercati.