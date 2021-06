Le scutigere sono pericolose? Come allontanarle da casa

Le scutigere non sono nocive per l'uomo, ma si rivelano molto preziose ed è possibile allontanare con i migliori rimedi naturali che sono efficaci.

Durante la bella stagione, può capitare che alcuni insetti, come le scutigere, possano entrare in casa o nelle fessure e crepe dei muri. Per liberarsene e allontanarle da casa, sono diversi i rimedi che è possibile adottare evitando l’uso di pesticidi e altri additivi chimici che non fanno bene.

Le scutigere sono pericolose?

Sicuramente è capitato a molti di vedere correre in terra o su qualche parete di casa delle scutigere. Si tratta di insetti che si muovono in maniera rapida tra i pavimenti e le pareti di casa. Dal momento che sono insettivori, possono essere un punto di forza per la casa perché sono in grado di uccidere cimici, scarafaggi, formiche, pesciolini d’argento e anche ragnetti.

Sono facilmente riconoscibili poiché hanno un corpo rigido e giallastro con tre linee dorsali di colore scuro. Le scutigere non sono pericolose, ma innocue sia per l’essere umano, ma anche per gli animali domestici dal momento che un suo morso non ha particolari conseguenze. Un insetto che può essere pericoloso per le sue prede, che uccide iniettando un veleno.

Una parente stretta dei centopiedi e dei millepiedi, oltre a essere l’insetto maggiormente innocuo che si può trovare tra le mura domestiche. Se si vede una scutigera che si aggira per casa, è consigliabile non eliminarla e neanche spaventarsi dal momento che risulta essere innocua per l’uomo e non arreca nessun danno.

Si è abituati a uccidere gli insetti come formiche o cimici che si vedono, ma nel caso della scutigera questa mossa si rivela sbagliata. Si rivelano particolarmente importanti per l’ambiente casalingo poiché sono predatori abili, veloci e golosi di scarafaggi, formiche, termiti, ecc.

Scutigere in casa: cause

Dal momento che sono insettivori, alcuni possono ritenerle molto utili, mentre altri considerano le scutigere insetti inquietanti e vorrebbero sbarazzarsene rapidamente. Prima di capire quali sono i metodi naturali migliori per potersene liberare e allontanare da casa, è bene conoscere le cause per cui si annidano in casa.

Sono originarie delle aree del Mediterraneo e forse proprio per questa ragione amano i climi caldi, umidi e tropicali per cui trovano l’habitat ideale in casa. Solitamente si trovano, soprattutto durante la notte, negli scantinati o nei bagni di casa poiché proprio in questi luoghi trovano il caldo e il cibo.

Considerando che le scutigere non amano i luoghi secchi, ma umidi, si consiglia di adottare alcuni rimedi naturali come i chiodi di garofano o anche il pepe di Cayenna polverizzato per tenerle a debita distanza dalla casa. Dal momento che amano i luoghi umidi per poter sopravvivere, un rimedio utile può essere la deumidificazione degli ambienti.

In seguito, si può provvedere anche alla chiusura di eventuali crepe nel muro e all’installazione di zanzariere sia sulle porte che alle finestre. Sono metodi davvero efficaci per allontanare le scutigere ed evitare che possano invadere casa.

Scutigere: rimedi naturali

