“Le Selassié non sono vere principesse”: le nuove prove contro di loro

Le tre principesse Selassié non hanno veramente del sangue reale. Tutto quello che c'è da sapere sulla vicenda.

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che le tre principesse Hailé Selassié (Clarrisa, Jessica e Lucrezia) non fossero delle vere principesse ma le figlie del giardiniere dell’imperatore etiope Hailé Selassié.

Le principesse Selassié: il padre

Il padre delle principesse Selassié – il cui vero nome è Giulio Bissiri – sarebbe in carcere a Lugano per truffa.

Nel frattempo Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié sono approdate al GF Vip, dove è emerso che in realtà (nonostante quanto da loro affermato) non avrebbero una goccia di sangue reale: Giulio Birrisi infatti non sarebbe altri che il figlio del giardiniere dell’ultimo imperatore etiope, Hailé Selassié, ma non avrebbe alcuna parentela con la famiglia reale. Le sue sorelle abiterebbero ad Aprilia e in tutte le inchieste legate alle sue vicende giudiziarie si parlerebbe sempre e solo di Giulio Bissiri, non del nipote del negus.

La versione delle principesse Selassié

Messe difronte alle prove riguardanti la loro mancata parentela con l’imperatore, le tre principesse hanno sempre smentito tale ipotesi affermando di credere al loro padre.

Le principesse Selassié al GF Vip

Attualmente le tre ragazze sono al GF Vip dove partecipano come “unico concorrente” e dove hanno iniziato a far parlare di sé fin dalle prime puntate.