Gli addetti alla disciplina le sequestrano il cellulare ed una 14enne dà fuoco al dormitorio e uccide 19 studentesse. Strage in Guyana dove una delle ospiti della struttura si vendica in maniera atroce del provvedimento. Da quanto si apprende è accaduto tutto nella città di Mahdia, dove una ragazzina ha appiccato il fuoco, provocando la morte di diciannove studentesse e il ferimento di altre nove. Alcune delle ferite sono in gravi condizioni.

Dà fuoco al dormitorio e uccide 19 studentesse

Le autorità locali di polizia hanno spiegato ai media che dietro il gesto della ragazza ci sarebbe il sequestro del cellulare con cui era stata punita. Ma perché le era stato tolto? Il personale aveva scoperto una relazione tra la ragazzina e un uomo più anziano. I testimoni hanno detto alla polizia che dopo la confisca del telefono da parte della guardiana la 14enne avrebbe iniziato a urlare, minacciando di incendiare l’edificio.

La corsa in bagno e le fiamme alle tende

Poi è andata in un bagno dove avrebbe spruzzato dell’insetticida su una tenda a cui avrebbe dato fuoco con un fiammifero. Con le porte del dormitorio chiuse a chiave è stata una strage. E da quanto si apprende la ragazzina che ha appiccato il fuoco si trova in ospedale a causa delle ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.