La comunicazione rappresenta un elemento cruciale per il successo di ogni leader politico. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, deve affrontare crescenti critiche riguardo al suo stile comunicativo. Dall’inizio del suo secondo mandato nel dicembre scorso, il suo staff è stato accusato di mancanza di trasparenza e chiarezza, sollevando interrogativi sulla verità delle questioni europee.

Critiche al servizio di comunicazione

All’interno della Commissione europea, giornalisti, esperti e funzionari lamentano che ottenere informazioni accurate sia divenuto un compito arduo. Secondo testimonianze raccolte, le comunicazioni ufficiali risultano spesso confuse e contraddittorie. Questo clima di ambiguità alimenta il malcontento tra sostenitori e oppositori di von der Leyen, evidenziando una crisi di trasparenza.

Il ruolo del servizio del portavoce

Il servizio del portavoce della Commissione, noto come SPP, è responsabile della gestione delle relazioni con i media. Questo team, composto da circa 80 persone, ha incontrato difficoltà nel fornire informazioni chiare e coerenti. Secondo un alto funzionario della Commissione, il servizio non è all’altezza delle aspettative e fatica a comunicare in modo efficace con i giornalisti.

Situazioni problematiche e mancanza di chiarezza

Un episodio emblematico di questa confusione si è verificato quando la commissaria per la Concorrenza, Teresa Ribera, non ha tenuto una conferenza stampa per annunciare una decisione significativa contro Google. Questo evento, di grande rilevanza, è stato gestito in modo poco trasparente, sollevando interrogativi su come una figura così influente possa mancare a un appuntamento cruciale.

Contraddizioni nelle dichiarazioni

Le critiche sono aumentate quando i giornalisti hanno ricevuto risposte discordanti su questioni rilevanti, come la presunta interferenza della Russia nel sistema GPS utilizzato da von der Leyen. Tali casi hanno sollevato preoccupazioni sulla credibilità del SPP e sulla capacità della Commissione di comunicare efficacemente con il pubblico.

Centralizzazione e controllo delle informazioni

Molti osservatori sostengono che la centralizzazione delle informazioni all’interno della Commissione rappresenti un problema fondamentale. È emerso che il team di von der Leyen esercita un controllo rigoroso sulle comunicazioni, il che limita la libertà dei portavoce nel condividere informazioni. Questa situazione è stata accentuata dalla riduzione delle risorse, complicando ulteriormente la gestione della comunicazione.

Ruolo di un nuovo consigliere per la comunicazione

Recentemente, l’arrivo di un nuovo consigliere per la comunicazione, Alexandra Henman, ha sollevato interrogativi sulla dinamica interna del SPP. Sebbene alcuni funzionari considerino il suo ruolo come complementare, altri temono che la sua presenza possa generare conflitti e ulteriori complicazioni nel già fragile sistema comunicativo della Commissione.

Le sfide affrontate da Ursula von der Leyen e dalla sua squadra di comunicazione evidenziano la necessità di migliorare l’approccio alla trasparenza e all’apertura. In un periodo in cui l’Unione europea si trova ad affrontare pressioni esterne crescenti e sfide interne, è fondamentale che la Commissione riesca a stabilire un dialogo chiaro e diretto con i cittadini e i media.