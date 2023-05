Sono 40, sono donne di Chiesa e sono supporters sfegatate: le sisters act del Napoli che da Casoria fanno tifo per la squadra sono diventate un caso. Le suore Francescane adoratrici della Croce coinvolte dal clima di gioia per lo scudetto. La loro fondazione si deve a Maria Luigia Velotti e quelle “sorelle” hanno imparato gli inni della squadra condividendo i momenti di euforia con gli allievi e studenti del loro Istituto.

Le sisters act del Napoli che cantano l’inno

Suor Rosalia Vittozzi, la superiora generale, lo ha spiegato all’Ansa: ”Le sorelle sono rimaste coinvolte nel clima di gioia che stanno vivendo i ragazzi. Un momento di sano agonismo sportivo che noi non possiamo che alimentare perché il calcio come qualsiasi tipo di sport se seguito e praticato con passio e disciplina contribuisce positivamente nella formazione personale e sociale dei ragazzi”. Quelle 40 suore, provenienti da diverse parti del mondo, hanno provato per giorni un inno del Napoli, lo scopo è poterlo cantare con i ragazzi. ”Hanno fatto tutto in gran segreto ed io ho lasciato fare, facevo finta di non sentire quei cori da stadio ma poi col passare dei giorni e con il Napoli che non arrestava la sua corsa le sorelle, e gli allievi, sono venuti allo scoperto cominciando anche a portare bandiere e striscioni per addobbare la scuola”.

“A scuola non in divisa ma con la maglietta”

E grazie al regalo di uno dei genitori degli allievi le sorelle potranno seguire le gare trasmesse in televisione. “Da giorni i ragazzi vengono a scuola indossando non la divisa ma le magliette del Napoli. “Abbiamo aspettato 30 anni questo momento e voglio che ricordino con gioia questi giorni”.