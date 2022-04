Le sorelle Selassié pronte per il Festival di Sanremo: l’indiscrezione

Le sorelle Selassié pronte per il Festival di Sanremo: con loro potrebbe esserci Jo Squillo.

Le sorelle Selassié potrebbero approdare al Festival di Sanremo 2023. Le principesse etiopi, tramite una diretta Instagram con l’ex coinquilina Jo Squillo, hanno lanciato un’indiscrezione che è stata immediatamente recepita dai fan più attenti.

Le sorelle Selassié al Festival di Sanremo

Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 6, potrebbero approdare al Festival di Sanremo. A lanciare la notizia bomba sono state le dirette interessate, nel corso di una lunga diretta con l’ex coinquilina Jo Squillo. E’ stata proprio quest’ultima a fare alle sorelle la proposta dell’anno. La cantante ha dichiarato:

“Ragazze, l’anno prossimo ho questo programma. Andiamo con un vostro pezzo a Sanremo. Cominciamo a lavorare?”.

Le Selassié a Sanremo 2023 con Jo Squillo

Le sorelle Selassié, davanti alla proposta di Jo Squillo, hanno letteralmente esultato. D’altronde, con una compagna di lavoro del genere potrebbero davvero approdare sul palco dell’Ariston. Ovviamente, non possiamo dare per scontata la loro presenza. Al Festival di Sanremo 2023, infatti, mancano ancora diversi mesi e Amadeus inizierà a mettere in moto la macchina organizzativa solo a partire dal prossimo agosto.

La decisione finale spetta ad Amadeus

Amadeus, confermato come conduttore e direttore artistico di Sanremo fino al 2024, dovrà decidere se accettare le sorelle Selassié e Jo Squillo come Big in gara. Ovviamente, a patto che le artiste decidano davvero di presentare un brano per la kermesse. Al momento, quindi, si tratta solo di un progetto lanciato durante una diretta Instagram.