Le spagnole vincono i Mondiali di calcio e... un bacio indesiderato

Roma, 21 ago. (askanews) – Un trionfo per la nazionale femminile spagnola che ha vinto i Mondiali di calcio in Australia, 1-0 sull’Inghilterra in finale. A Madrid i tifosi hanno festeggiato sottolineando che questa vittoria segna un passo avanti per lo sport femminile nel paese.

“Non c’era molto entusiasmo per il calcio femminile prima e la gente non andava alle partite ma ora le ragazzine che vogliono fare le calciatrici hanno un punto di riferimento” dice questa tifosa.

Per paradosso però è uno scandalo sessista a far parlare quanto e più della vittoria. E’ il bacio che il presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales ha pensato bene di stampare sulla bocca di una delle campionesse, Jenni Hermoso, durante la premiazione, oltre a distribuire varie pacche non richieste alle giocatrici. Hermoso ha commentato: “non ho apprezzato”.

Forti critiche sui social media a Rubiales tanto più che il gesto si combina con una precedente scia di polemiche contro l’allenatore Jorge Vilda, attaccato dalle giocatrici per i suoi atteggiamenti paternalistici, incluso l’ordine di lasciare aperte le porte delle loro stanze anche in ritiro per controllarle meglio.

Vilda, che vediamo qui a fianco della marcatrice del gol della vittoria, Olga Carmona, è sempre stato difeso da Luis Rubiales; in ogni caso, una polemica che non appanna ma avvelena la bella vittoria delle spagnole.