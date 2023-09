Le star del K-Pop regine della Seoul Fashion Week

Seoul, 5 set. (askanews) – Non solo in Corea, il fenomeno delle band K-Pop ha conquistato il mondo e anche il fashion system segue con attenzione i diversi gruppi di ragazze e ragazzi coreani. E così la Seoul Fashion Week Primavera/Estate 2024 ha tra le protaginiste le NewJeans, ambasciatrice globali dell’evento, con loro ci sono anche designer e creatori di moda. La portata della loro fama è tale che anche la Maison francese Dior ha scelto Haerin, la cantante delle NewJeans, con 7,4 milioni di follower su Instagram, come nuova “ambassador”. La settimana della moda di Seoul si tiene al Dongdaemun Design Plaza: in programma ci sono 30 eventi in passerella per 21 importanti marchi locali e otto nuovi marchi.