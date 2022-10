Le “storie” della Bernini su Instagram con Ambra e Ligabue

Roma, 22 ott. (askanews) – La nuova ministra dell’Università Annamaria Bernini, classe 1965, per raccontare il suo giuramento al Quirinale ha realizzato alcune storie su instagram usando la musica di Ligabue e di Ambra. In particolare per il momento del giuramento ha usato il tormentone dell’epoca di Non è la Rai, T’appartengo nel pezzo in cui dice: “E adesso giura, adesso giura. Adesso giura che non hai paura”, mentre per l’ingresso ha scelto “Il meglio deve ancora venire” di Ligabue.

E poi ancora La cura di Battiato e Ogni Istate di Elisa.