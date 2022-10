Le tre Pietà di Michelangelo nella Sala delle Cariatidi a Milano

Milano, 22 ott. (askanews) – Le tre Pietà di Michelangelo, insieme, nello scenario della Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano, tra scultura e multimedialità. Sembra l’immagine di una mostra impossibile, resa però possibile dal fatto che a essere esposti sono tre calchi storici in gesso delle opere originali, che possono però restituire il senso e l’emozione di un accostamento unico.

Il calco della Pietà di San Pietro della Città del Vaticano è stato realizzato nel 1975 all’interno del Laboratorio Calchi e Gessi dei Musei Vaticani in seguito all’atto vandalico del 1972 ai danni della scultura.

Il calco della Pietà di Santa Maria del Fiore a Firenze, detta Pietà Bandini, conservato nella collezione della Gipsoteca fiorentina dell’Istituto d’Arte di Porta Romana, risale ai primi anni Ottanta dell’Ottocento. Quello della Pietà Rondanini è stato invece commissionato nel 1953 a Milano per determinare al meglio e in sicurezza, la collocazione ideale per la scultura, conservata dal 1952 nel Castello Sforzesco.

Tre storie che si intrecciano a quelle delle sculture originali e, ovviamente, alla poderosa vicenda artistica di Michelangelo, dal grandioso lavoro giovanile di impronta classicista di San Pietro, fino alla scultura non finita di sessant’anni dopo, quella sorta di testamento spirituale che è la Rondanini.

Nata dalla sinergia tra Comune di Milano, Comune di Firenze e Musei Vaticani, la mostra resta nella Sala della Cariatidi fino all’8 gennaio 2023.