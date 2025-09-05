Le ultime notizie e eventi in tempo reale

Nel corso della giornata, diversi eventi significativi hanno catturato l’attenzione della cronaca nazionale e internazionale. Le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 vedono l’Italia affrontare l’Estonia in un match cruciale. Nel frattempo, in ambito politico, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, sembra orientato a dare il via libera alla propria candidatura per il centrosinistra nelle prossime elezioni regionali in Puglia.

All’estero, il Regno Unito sta vivendo un rimpasto di governo con la nomina di David Lammy a vice premier, dopo le dimissioni di Angela Rayner.

Calcio: Italia contro Estonia

Oggi, l’Italia scende in campo contro l’Estonia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Un match atteso dai tifosi, visto il recente percorso della nazionale. La partita si svolgerà allo stadio di Tallinn e rappresenta un’importante opportunità per gli azzurri di consolidare la propria posizione nel girone. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45.

Politica: le elezioni regionali in Puglia

In ambito politico, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, sta valutando seriamente di candidarsi per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Puglia. Questa decisione potrebbe avere un impatto significativo sul panorama politico regionale, dato il peso di Decaro nel partito e la sua esperienza amministrativa. Le elezioni si avvicinano e le trattative interne stanno intensificandosi.

Rimpasto di governo nel Regno Unito

Oggi si è consumato un importante cambiamento nel governo britannico, con la nomina di David Lammy a vice premier. Questa decisione arriva in seguito alle dimissioni di Angela Rayner, creando nuove dinamiche all’interno dell’esecutivo. Lammy, noto per le sue posizioni progressiste, dovrà affrontare diverse sfide, tra cui le tensioni interne al partito e le questioni legate alla Brexit.

Eventi internazionali: Forum Ambrosetti e la crisi in Ucraina

Il Forum Ambrosetti a Cernobbio ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Zelensky ha dichiarato che è possibile l’invio di migliaia di soldati occidentali in Ucraina, mentre il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che tali forze sarebbero bersagli. Queste dichiarazioni evidenziano le tensioni crescenti nel conflitto ucraino e le preoccupazioni per la sicurezza in Europa.