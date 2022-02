Le ultime parole dei soldati ucraini all’Isola dei Serpenti: “Fottetevi, russi”

Stanno facendo il giro del mondo le ultime parole in un messaggio radio dei soldati ucraini all’Isola dei Serpenti ad una nave nemica: “Fottetevi, russi”

Stanno facendo il giro del mondo le ultime parole dei soldati ucraini all’Isola dei Serpenti di fronte al naviglio da guerra che intimava loro la resa: “Fottetevi, russi”. L’eroica guarnigione dello spot nel Mar Nero non si è arresa ad una nave della Federazione ed ha lanciato l’ultimo messaggio radio, un messaggio che piaccia o meno sa di epos vero.

Il dato crudo è che tutte le guardie di frontiera dislocate a protezione di quello strategico isolotto nel Mar Nero sono state uccise.

Le ultime parole dei soldati ucraini a Snake Island

Ad ammazzarle gli obici di artiglieria di marina e i razzi aerei dopo che i soldati avevano rifiutato di arrendersi alle forze russe. L’ultimo messaggio radio o uno degli ultimi di quel manipolo di soldati veri, diffuso sui social, riporta il breve dialogo.

Innanzitutto il messaggio di avvertimento russo: “Questa è una nave da guerra militare russa. Deponete le armi e arrendetevi per evitare spargimenti di sangue e perdite inutili. Altrimenti sarete bombardati”. A quel punto si sente chiaramente un soldato ucraino risponde: “Nave da guerra russa, fottiti”.

Le cannonate e le bombe e 13 eroi muoiono

I 13 fanti frontalieri a guardia di Snake Island sono morti dopo l’attacco aereo e il bombardamento di artiglieria e, come spiegano i media internazionali, il presidente Volodymyr Zelensky conferirà loro il titolo di “Eroi dell’Ucraina”.

Ha detto il capo dello Stato ucraino: “Sulla nostra isola di Zmiinyi, difendendola fino all’ultimo, tutte le guardie di frontiera sono morte eroicamente. Ma non si sono arrese. A loro sarà conferito il titolo postumo di Eroe dell’Ucraina“. E in chiosa: “Possa la memoria di coloro che hanno dato la vita per l’Ucraina vivere per sempre”.