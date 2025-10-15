Le Ultime Stime dell'IMF sul Futuro Economico della Russia: Cosa Aspettarsi

Negli ultimi sviluppi economici, il Fondo Monetario Internazionale (IMF) ha apportato modifiche significative alle sue previsioni di crescita per la Russia, prevedendo un aumento del prodotto interno lordo (PIL) di solo 0,6% nel 2025. Questa revisione rappresenta una correzione al ribasso rispetto alla stima di 0,9% presentata a luglio, evidenziando un trend di rallentamento che colpisce il paese.

In precedenza, nel mese di aprile, l’IMF aveva stimato una crescita annuale del 1,5% per la Russia, mostrando come le attese economiche siano state drasticamente riviste a causa della situazione attuale. Questo cambiamento colloca la Russia come il secondo paese con il più significativo abbassamento delle previsioni tra le principali economie, subito dopo il Canada.

Le previsioni a lungo termine per la Russia

Nonostante la revisione al ribasso per il 2025, l’IMF mantiene previsioni più ottimistiche per gli anni successivi, prevedendo una crescita del 1% nel 2026 e un leggero aumento a 1,1% nel 2030. Questi dati mettono in evidenza un netto calo rispetto alla crescita del 4,3% prevista per il 2024, sostenuta da una massiccia spesa legata ai conflitti.

Confronto con le proiezioni ufficiali

Contrariamente alle stime dell’IMF, il Ministero dello Sviluppo Economico della Russia ha mantenuto un outlook più favorevole, prevedendo una crescita dell’1% quest’anno e un incremento a 1,3% nel 2026, con prospettive di accelerazione fino a 2,5-2,8% nel corso del decennio. Anche la Banca Centrale russa ha espresso previsioni di crescita tra l’1% e il 2% per il 2025, ipotizzando un ulteriore aumento fino al 2,5% entro il 2028.

Inflazione e contesto globale

In aggiunta a queste proiezioni di crescita, l’IMF ha previsto un incremento dell’inflazione in Russia, stimando un tasso del 9% per quest’anno, un valore significativamente più alto rispetto alla media globale che si attesta attorno al 4,2%. Questo tasso di inflazione, già all’8,2% all’inizio di settembre secondo la Banca Centrale, è destinato a diminuire a 5,2% nel 2026, ma rimane comunque un elemento di preoccupazione per l’economia russa.

Le prospettive globali

Dal punto di vista internazionale, il Fondo Monetario ha aggiornato le sue proiezioni di crescita globale, aumentando le stime per il 2025 dal 3% al 3,2%. Tuttavia, la previsione per il 2026 rimane invariata al 3,1%. Questa situazione mette in evidenza come le dinamiche economiche globali influenzino le aspettative di crescita di paesi come la Russia, che si trovano ad affrontare sfide interne e esterne significative.

La Russia sembra trovarsi in una posizione difficile, con previsioni di crescita modeste e un’inflazione in aumento. La sfida per il futuro sarà quella di stabilizzare l’economia e affrontare le pressioni interne ed esterne che continuano a influenzare il suo sviluppo.