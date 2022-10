Le “Variazioni di Bellezza” del Corpo di Ballo della Scala

Milano, 3 ott. (askanews) “Variazioni di Bellezza” è il nuovo spettacolo del Corpo di Ballo della Scala che sarà in scena al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 6 al 9 ottobre 2022. Il Direttore Manuel Legris racconta come è nato questo spettacolo tra tradizione e modernità.

“Questa serata è nata perchè abbiamo lavorato tanto durante il periodo del Covid e abbiamo preparato delle creazioni e dei balletti con il coreografo di Vienna Andràs Lukàcs che ha fatto un nuovo balletto per la compagnia e Natalia Horecna e allora mi sono detto che era importante non lasciare perdere questo lavoro e ho pensato che la serata agli Arcimboldi è ideale per la promozione della nostra compagnia e per il nostro repertorio”.

Cinque diverse coreografie interpretate dai talenti di punta del Corpo di Ballo come Virna Toppi, Martina Arduino, Mick Zeni che raccontano il significato di questo spettacolo e di essere parte della prestigiosa compagnia della Scala.

“Significa espandere quello che per me è l’amore verso quest’arte, spero di arrivare al pubblico giovane più direttamente ed essere più accessibile, vorrei portare la bellezza, tante variazione di bellezza verso più persone possibile”.

“Sono molto felice e onorata di tornare a danzare al Teatro Arcimboldi, già l’anno scorso è stata un’esperienza bellissima e quest’anno torniamo con un programma veramente diverso, Variazioni di Bellezza. Veramente un omaggio alla danza, tanti stili di balletto completamente diversi”.

“Essere un ballerino del Teatro alla Scala vuol dire raggiungere l’apice di questa professione, nella compagnia c’è un clima bellissimo siamo in superforma con un potenziale altissimo, con un direttore incredibile e ci sono tutti i presupposti perchè questa compagnia continui a progredire”.